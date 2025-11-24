FlowerAI pris i dag

Sanntids FlowerAI (FLOWER) pris i dag er --, med en 3.62% endring de siste 24 timene. Nåværende FLOWER til USD konverteringssats er -- per FLOWER.

FlowerAI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 50,542, med en sirkulerende forsyning på 999.83M FLOWER. I løpet av de siste 24 timene FLOWER har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.03741161, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har FLOWER beveget seg +1.04% i løpet av den siste timen og -2.68% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

FlowerAI (FLOWER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 50.54K$ 50.54K $ 50.54K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 50.54K$ 50.54K $ 50.54K Opplagsforsyning 999.83M 999.83M 999.83M Total forsyning 999,830,152.390697 999,830,152.390697 999,830,152.390697

