Florence Finance Medici (FFM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Florence Finance Medici (FFM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Florence Finance Medici (FFM) Informasjon Florence is an RWA platform that allows users to seamlessly integrate real-world yield into their cryptocurrency portfolio in the most transparent and sustainable way. By tokenizing real-world assets/collateral Florence enables their composability within DeFi. Offisiell nettside: https://florence.finance/ Kjøp FFM nå!

Florence Finance Medici (FFM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Florence Finance Medici (FFM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 163.00K Total forsyning: $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 206.78M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 788.30K All-time high: $ 0.130709 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.0007883 Lær mer om Florence Finance Medici (FFM) pris

Florence Finance Medici (FFM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Florence Finance Medici (FFM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FFM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FFM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FFMs tokenomics, kan du utforske FFM tokenets livepris!

