Florence Finance Medici (FFM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00083344 $ 0.00083344 $ 0.00083344 24 timer lav $ 0.00085138 $ 0.00085138 $ 0.00085138 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00083344$ 0.00083344 $ 0.00083344 24 timer høy $ 0.00085138$ 0.00085138 $ 0.00085138 All Time High $ 0.130709$ 0.130709 $ 0.130709 Laveste pris $ 0.00046838$ 0.00046838 $ 0.00046838 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.94% Prisendring (7D) -5.47% Prisendring (7D) -5.47%

Florence Finance Medici (FFM) sanntidsprisen er $0.00083714. I løpet av de siste 24 timene har FFM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00083344 og et toppnivå på $ 0.00085138, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FFM er $ 0.130709, mens den rekordlave prisen er $ 0.00046838.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FFM endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.94% over 24 timer og -5.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Florence Finance Medici (FFM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 173.10K$ 173.10K $ 173.10K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 837.14K$ 837.14K $ 837.14K Opplagsforsyning 206.78M 206.78M 206.78M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Florence Finance Medici er $ 173.10K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FFM er 206.78M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 837.14K.