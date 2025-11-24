Floki Cat pris i dag

Sanntids Floki Cat (FCAT) pris i dag er $ 0.00000663, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende FCAT til USD konverteringssats er $ 0.00000663 per FCAT.

Floki Cat rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 6,628.63, med en sirkulerende forsyning på 1.00B FCAT. I løpet av de siste 24 timene FCAT har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00305134, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000613.

Kortsiktig har FCAT beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Floki Cat (FCAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.63K$ 6.63K $ 6.63K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.63K$ 6.63K $ 6.63K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Floki Cat er $ 6.63K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FCAT er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.63K.