FLock OFF (SN96) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.849017, 24 timer høy $ 0.883099. All Time High $ 4.31. Laveste pris $ 0.77457. Prisendring (1H) +0.00%. Prisendring (1D) -2.54%. Prisendring (7D) -5.91%.

FLock OFF (SN96) sanntidsprisen er $0.851474. I løpet av de siste 24 timene har SN96 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.849017 og et toppnivå på $ 0.883099, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN96 er $ 4.31, mens den rekordlave prisen er $ 0.77457.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN96 endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, -2.54% over 24 timer og -5.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FLock OFF (SN96) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.35M. Volum (24 timer) --. Fullt utvannet markedsverdi $ 1.35M. Opplagsforsyning 1.58M. Total forsyning 1,580,639.204821026.

Nåværende markedsverdi på FLock OFF er $ 1.35M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN96 er 1.58M, med en total tilgang på 1580639.204821026. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.35M.