Flits (FLS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 4.92 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -14.58%

Flits (FLS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FLS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FLS er $ 4.92, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FLS endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -14.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Flits (FLS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 44.59K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 44.59K Opplagsforsyning 88.16M Total forsyning 88,158,804.67649992

Nåværende markedsverdi på Flits er $ 44.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FLS er 88.16M, med en total tilgang på 88158804.67649992. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 44.59K.