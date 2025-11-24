FLIPN pris i dag

Sanntids FLIPN (FPN) pris i dag er $ 0.00031127, med en 1.73% endring de siste 24 timene. Nåværende FPN til USD konverteringssats er $ 0.00031127 per FPN.

FLIPN rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 154,215, med en sirkulerende forsyning på 494.13M FPN. I løpet av de siste 24 timene FPN har den blitt handlet mellom $ 0.00030524(laveste) og $ 0.00031745 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00082467, mens tidenes laveste notering var $ 0.00029258.

Kortsiktig har FPN beveget seg -1.25% i løpet av den siste timen og -10.66% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

FLIPN (FPN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 154.22K$ 154.22K $ 154.22K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 156.05K$ 156.05K $ 156.05K Opplagsforsyning 494.13M 494.13M 494.13M Total forsyning 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

