Sanntids Flip the Frog (FLIP) pris i dag er $ 0.00001048, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende FLIP til USD konverteringssats er $ 0.00001048 per FLIP.

Flip the Frog rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 10,482.03, med en sirkulerende forsyning på 1.00B FLIP. I løpet av de siste 24 timene FLIP har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00033307, mens tidenes laveste notering var $ 0.0000053.

Kortsiktig har FLIP beveget seg -- i løpet av den siste timen og -10.60% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Flip the Frog (FLIP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.48K$ 10.48K $ 10.48K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.48K$ 10.48K $ 10.48K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Flip the Frog er $ 10.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FLIP er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.48K.