flexUSD (FLEXUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 1.031 Laveste pris $ 0.053237 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +0.06%

flexUSD (FLEXUSD) sanntidsprisen er $0.105869. I løpet av de siste 24 timene har FLEXUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FLEXUSD er $ 1.031, mens den rekordlave prisen er $ 0.053237.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FLEXUSD endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +0.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

flexUSD (FLEXUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.61M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.61M Opplagsforsyning 166.35M Total forsyning 166,350,245.331748

Nåværende markedsverdi på flexUSD er $ 17.61M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FLEXUSD er 166.35M, med en total tilgang på 166350245.331748. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.61M.