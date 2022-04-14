Flex Perpetuals (FDX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Flex Perpetuals (FDX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Flex Perpetuals (FDX) Informasjon Flex Perpetuals is a decentralized perpetual derivatives exchange built on the Base chain, designed to revolutionize trading within the DeFi ecosystem. It offers traders the ability to engage in perpetual contracts with high leverage, up to 1000x, without the need for KYC, ensuring privacy and accessibility. The platform stands out with features like gasless trading, which eliminates transaction fees, cross-margin collateral management for efficient capital use, and multi-asset collateral support, enhancing trading flexibility. Flex Perpetuals focuses on providing a user-friendly, secure, and transparent trading environment, leveraging partnerships with entities like Aerodrome, Chain-link, and Pyth for liquidity and price accuracy. The project aims to democratize market making by allowing all investors to participate in liquidity provision through the Flex Liquidity Pool (FLP), where they can earn significant yields from trading fees. Additionally, Flex Perpetuals introduces innovative tokenomics with $FDX as its governance and revenue share token, offering community incentives and fostering a sustainable ecosystem. The initiative is geared towards creating a vibrant community with ongoing engagement through contests and governance participation, ensuring continuous innovation and growth in the DeFi trading space. It's for traders, built by traders. Beginner to expert, everyone can have a great time with the Flex ecosystem. It has a vision to make the base trading smooth and user-friendly. There will be educational content by the Flex team in the future. Offisiell nettside: https://flex.trade Teknisk dokument: https://docs.flex.trade Kjøp FDX nå!

Flex Perpetuals (FDX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Flex Perpetuals (FDX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.70M $ 2.70M $ 2.70M Total forsyning: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Sirkulerende forsyning: $ 946.51K $ 946.51K $ 946.51K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.28M $ 14.28M $ 14.28M All-time high: $ 6.29 $ 6.29 $ 6.29 All-Time Low: $ 2.15 $ 2.15 $ 2.15 Nåværende pris: $ 2.86 $ 2.86 $ 2.86 Lær mer om Flex Perpetuals (FDX) pris

Flex Perpetuals (FDX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Flex Perpetuals (FDX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FDX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FDX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FDXs tokenomics, kan du utforske FDX tokenets livepris!

