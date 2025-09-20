Flex Perpetuals Pris (FDX)
+0.08%
-2.88%
-12.50%
-12.50%
Flex Perpetuals (FDX) sanntidsprisen er $3. I løpet av de siste 24 timene har FDX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.98 og et toppnivå på $ 3.1, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FDX er $ 6.29, mens den rekordlave prisen er $ 2.15.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FDX endret seg med +0.08% i løpet av den siste timen, -2.88% over 24 timer og -12.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Flex Perpetuals er $ 2.79M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FDX er 929.86K, med en total tilgang på 5000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.00M.
I løpet av i dag er prisendringen på Flex Perpetuals til USD ble $ -0.089162247322709.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Flex Perpetuals til USD ble $ -0.2660691000.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Flex Perpetuals til USD ble $ -0.3665103000.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Flex Perpetuals til USD ble $ +0.6438151194912773.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ -0.089162247322709
|-2.88%
|30 dager
|$ -0.2660691000
|-8.86%
|60 dager
|$ -0.3665103000
|-12.21%
|90 dager
|$ +0.6438151194912773
|+27.32%
Flex Perpetuals is a decentralized perpetual derivatives exchange built on the Base chain, designed to revolutionize trading within the DeFi ecosystem. It offers traders the ability to engage in perpetual contracts with high leverage, up to 1000x, without the need for KYC, ensuring privacy and accessibility. The platform stands out with features like gasless trading, which eliminates transaction fees, cross-margin collateral management for efficient capital use, and multi-asset collateral support, enhancing trading flexibility. Flex Perpetuals focuses on providing a user-friendly, secure, and transparent trading environment, leveraging partnerships with entities like Aerodrome, Chain-link, and Pyth for liquidity and price accuracy. The project aims to democratize market making by allowing all investors to participate in liquidity provision through the Flex Liquidity Pool (FLP), where they can earn significant yields from trading fees. Additionally, Flex Perpetuals introduces innovative tokenomics with $FDX as its governance and revenue share token, offering community incentives and fostering a sustainable ecosystem. The initiative is geared towards creating a vibrant community with ongoing engagement through contests and governance participation, ensuring continuous innovation and growth in the DeFi trading space. It's for traders, built by traders. Beginner to expert, everyone can have a great time with the Flex ecosystem. It has a vision to make the base trading smooth and user-friendly. There will be educational content by the Flex team in the future.
