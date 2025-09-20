Flex Perpetuals (FDX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 2.98 $ 2.98 $ 2.98 24 timer lav $ 3.1 $ 3.1 $ 3.1 24 timer høy 24 timer lav $ 2.98$ 2.98 $ 2.98 24 timer høy $ 3.1$ 3.1 $ 3.1 All Time High $ 6.29$ 6.29 $ 6.29 Laveste pris $ 2.15$ 2.15 $ 2.15 Prisendring (1H) +0.08% Prisendring (1D) -2.88% Prisendring (7D) -12.50% Prisendring (7D) -12.50%

Flex Perpetuals (FDX) sanntidsprisen er $3. I løpet av de siste 24 timene har FDX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.98 og et toppnivå på $ 3.1, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FDX er $ 6.29, mens den rekordlave prisen er $ 2.15.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FDX endret seg med +0.08% i løpet av den siste timen, -2.88% over 24 timer og -12.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Flex Perpetuals (FDX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.79M$ 2.79M $ 2.79M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.00M$ 15.00M $ 15.00M Opplagsforsyning 929.86K 929.86K 929.86K Total forsyning 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Flex Perpetuals er $ 2.79M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FDX er 929.86K, med en total tilgang på 5000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.00M.