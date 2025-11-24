Flaze Coin pris i dag

Sanntids Flaze Coin (FLAZE) pris i dag er $ 0.00263595, med en 0.96% endring de siste 24 timene. Nåværende FLAZE til USD konverteringssats er $ 0.00263595 per FLAZE.

Flaze Coin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 50,783, med en sirkulerende forsyning på 19.27M FLAZE. I løpet av de siste 24 timene FLAZE har den blitt handlet mellom $ 0.00259544(laveste) og $ 0.00266994 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01720448, mens tidenes laveste notering var $ 0.00211363.

Kortsiktig har FLAZE beveget seg -- i løpet av den siste timen og -8.90% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Flaze Coin (FLAZE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 50.78K$ 50.78K $ 50.78K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 50.78K$ 50.78K $ 50.78K Opplagsforsyning 19.27M 19.27M 19.27M Total forsyning 19,265,572.042045552 19,265,572.042045552 19,265,572.042045552

