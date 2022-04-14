Flat Earth Coin (FLAT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Flat Earth Coin (FLAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Flat Earth Coin (FLAT) Informasjon Flat earth memecoin. Join a tribe of Tartarian giants who have defeated the final boss of conspiracy theories: flat earth. Combine this freedom with the power of memes and censorship resistant permission less cryptocurrencies….and welcome to an orbit-bending paradigm shift. The FE meme is pre-viral. Right now it is still niche, although much less niche than you think, particularly in the based corners of crypto twitter. But with normies like Candace Owens and Tucker Carlson floating with the idea of flat earth it is just a matter of time before conspiracy season kicks off. Offisiell nettside: http://flatearthtoken.co/ Teknisk dokument: https://flatearthtoken.co/whitepaper/ Kjøp FLAT nå!

Flat Earth Coin (FLAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Flat Earth Coin (FLAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 39.62K $ 39.62K $ 39.62K Total forsyning: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Sirkulerende forsyning: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 39.62K $ 39.62K $ 39.62K All-time high: $ 0.0039142 $ 0.0039142 $ 0.0039142 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Flat Earth Coin (FLAT) pris

Flat Earth Coin (FLAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Flat Earth Coin (FLAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FLAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FLAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FLATs tokenomics, kan du utforske FLAT tokenets livepris!

