Flat Earth Coin (FLAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0039142$ 0.0039142 $ 0.0039142 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -2.49% Prisendring (7D) +0.05% Prisendring (7D) +0.05%

Flat Earth Coin (FLAT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FLAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FLAT er $ 0.0039142, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FLAT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.49% over 24 timer og +0.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Flat Earth Coin (FLAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 44.10K$ 44.10K $ 44.10K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 44.10K$ 44.10K $ 44.10K Opplagsforsyning 999.93M 999.93M 999.93M Total forsyning 999,932,240.107003 999,932,240.107003 999,932,240.107003

Nåværende markedsverdi på Flat Earth Coin er $ 44.10K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FLAT er 999.93M, med en total tilgang på 999932240.107003. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 44.10K.