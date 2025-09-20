FlashWash (FLSH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00202807$ 0.00202807 $ 0.00202807 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.07% Prisendring (1D) -1.96% Prisendring (7D) -0.59% Prisendring (7D) -0.59%

FlashWash (FLSH) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FLSH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FLSH er $ 0.00202807, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FLSH endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, -1.96% over 24 timer og -0.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FlashWash (FLSH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 360.39K$ 360.39K $ 360.39K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 360.39K$ 360.39K $ 360.39K Opplagsforsyning 760.82M 760.82M 760.82M Total forsyning 760,819,809.721265 760,819,809.721265 760,819,809.721265

Nåværende markedsverdi på FlashWash er $ 360.39K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FLSH er 760.82M, med en total tilgang på 760819809.721265. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 360.39K.