Flash Liquidity Token pris i dag

Sanntids Flash Liquidity Token (FLP.1) pris i dag er $ 1.21, med en 2.90% endring de siste 24 timene. Nåværende FLP.1 til USD konverteringssats er $ 1.21 per FLP.1.

Flash Liquidity Token rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 3,831,839, med en sirkulerende forsyning på 3.15M FLP.1. I løpet av de siste 24 timene FLP.1 har den blitt handlet mellom $ 1.17(laveste) og $ 1.22 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.58, mens tidenes laveste notering var $ 1.16.

Kortsiktig har FLP.1 beveget seg +0.30% i løpet av den siste timen og -3.37% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Flash Liquidity Token (FLP.1) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.83M$ 3.83M $ 3.83M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.83M$ 3.83M $ 3.83M Opplagsforsyning 3.15M 3.15M 3.15M Total forsyning 3,152,908.510885 3,152,908.510885 3,152,908.510885

Nåværende markedsverdi på Flash Liquidity Token er $ 3.83M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FLP.1 er 3.15M, med en total tilgang på 3152908.510885. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.83M.