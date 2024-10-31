Flare Staked Ether (FLRETH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Flare Staked Ether (FLRETH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Flare Staked Ether (FLRETH) Informasjon flrETH is a Flare-native ETH LST that delivers DeFi’s highest ETH staking yield to Flare users and builders. By minting flrETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving Flare. flrETH is an “index token” designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use flrETH in DeFi on Flare as you normally would. flrETH has been live since October 31st, 2024, and has surpassed over $3M TVL — becoming one of the largest assets on Flare. Offisiell nettside: https://flare.dinero.xyz/ Kjøp FLRETH nå!

Flare Staked Ether (FLRETH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Flare Staked Ether (FLRETH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.93M $ 10.93M $ 10.93M Total forsyning: $ 2.48K $ 2.48K $ 2.48K Sirkulerende forsyning: $ 2.48K $ 2.48K $ 2.48K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.93M $ 10.93M $ 10.93M All-time high: $ 5,115.59 $ 5,115.59 $ 5,115.59 All-Time Low: $ 1,433.82 $ 1,433.82 $ 1,433.82 Nåværende pris: $ 4,405.74 $ 4,405.74 $ 4,405.74 Lær mer om Flare Staked Ether (FLRETH) pris

Flare Staked Ether (FLRETH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Flare Staked Ether (FLRETH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FLRETH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FLRETH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FLRETHs tokenomics, kan du utforske FLRETH tokenets livepris!

FLRETH prisforutsigelse Vil du vite hvor FLRETH kan være på vei? Vår FLRETH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FLRETH tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!