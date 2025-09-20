Flare Staked Ether (FLRETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 4,571.9 $ 4,571.9 $ 4,571.9 24 timer lav $ 4,770.41 $ 4,770.41 $ 4,770.41 24 timer høy 24 timer lav $ 4,571.9$ 4,571.9 $ 4,571.9 24 timer høy $ 4,770.41$ 4,770.41 $ 4,770.41 All Time High $ 5,115.59$ 5,115.59 $ 5,115.59 Laveste pris $ 1,433.82$ 1,433.82 $ 1,433.82 Prisendring (1H) -0.03% Prisendring (1D) -3.50% Prisendring (7D) -5.31% Prisendring (7D) -5.31%

Flare Staked Ether (FLRETH) sanntidsprisen er $4,601.94. I løpet av de siste 24 timene har FLRETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4,571.9 og et toppnivå på $ 4,770.41, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FLRETH er $ 5,115.59, mens den rekordlave prisen er $ 1,433.82.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FLRETH endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, -3.50% over 24 timer og -5.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Flare Staked Ether (FLRETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.42M$ 11.42M $ 11.42M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.42M$ 11.42M $ 11.42M Opplagsforsyning 2.48K 2.48K 2.48K Total forsyning 2,481.695114884713 2,481.695114884713 2,481.695114884713

Nåværende markedsverdi på Flare Staked Ether er $ 11.42M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FLRETH er 2.48K, med en total tilgang på 2481.695114884713. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.42M.