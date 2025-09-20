Flare AI (FLARE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00221312$ 0.00221312 $ 0.00221312 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) 0.00% Prisendring (7D) +6.76% Prisendring (7D) +6.76%

Flare AI (FLARE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FLARE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FLARE er $ 0.00221312, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FLARE endret seg med -- i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +6.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Flare AI (FLARE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.49K$ 11.49K $ 11.49K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.49K$ 11.49K $ 11.49K Opplagsforsyning 999.79M 999.79M 999.79M Total forsyning 999,790,681.981592 999,790,681.981592 999,790,681.981592

Nåværende markedsverdi på Flare AI er $ 11.49K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FLARE er 999.79M, med en total tilgang på 999790681.981592. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.49K.