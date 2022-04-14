Fitmint (FITT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Fitmint (FITT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Fitmint (FITT) Informasjon What is the project about? Fitmint is a first of it's kind free-to-play and move-to-earn game where you can earn rewards in crypto tokens and NFTs simply by walking and running. Our mission is to help people move everyday by making it fun and rewarding Fitmint's vision is to create world's largest community owned fitness economy where millions of people get fit everyday, get rewarded for their efforts and engage seamlessly with their favourite health/fitness brands. Fitmint is backed by General catalyst, iSeed, Kearny Jackson, Polygon Studios and many other marquee investors/advisors. What is the gameplay? Fitmint's gameplay is designed by keeping these 4 points at the center of it It should help people get consistent with walking and running

It should be fun and rewarding

It should be simple and free to play for all kind of users, no matter whether they are from web2, web3 or web10

It should help us build a sustainable token economy The gameplay starts with your personalised 3D avatar which comes along with 4 attributes: Level, Style, Strength and Charm. And each attribute is linked to a specific in-game behaviour of the user like participation in the challenges, avatar assets, referrals and so on. A combination of these 4 attributes decide how much FITT you would be earning everyday. What makes your project unique? With the free, fun and simple gameplay, Fitmint has the potential to onboard millions of users to it's ecosystem and reward them for their fitness efforts in a sustainable manner over a long term. What can your token be used for? FITT is the native utility token of Fitmint which is used: To reward the fitmint app users for completing their daily fitness goals and levelling up in the gameplay

To participate in the fitness challenges for walking and running activites

To trade the avatar assets in the marketplace Check out our website for more details: https://fitmint.io/ Offisiell nettside: https://fitmint.io/ Teknisk dokument: https://fitmint.notion.site/Fitmint-Whitepaper-6dd2ca9e1d8347229bf588336dae4929?pvs=4 Kjøp FITT nå!

Fitmint (FITT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Fitmint (FITT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.19K Total forsyning: $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 574.24M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 264.45K All-time high: $ 0.0058737 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

Fitmint (FITT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Fitmint (FITT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FITT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FITT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FITTs tokenomics, kan du utforske FITT tokenets livepris!

FITT prisforutsigelse Vil du vite hvor FITT kan være på vei? Vår FITT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FITT tokenets prisforutsigelse nå!

