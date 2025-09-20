Fitmint (FITT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.0058737 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00%

Fitmint (FITT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FITT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FITT er $ 0.0058737, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FITT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fitmint (FITT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.19K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 264.45K Opplagsforsyning 574.24M Total forsyning 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Fitmint er $ 15.19K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FITT er 574.24M, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 264.45K.