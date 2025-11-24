FITCOIN pris i dag

Sanntids FITCOIN (FITCOIN) pris i dag er $ 0.00285173, med en 9.12% endring de siste 24 timene. Nåværende FITCOIN til USD konverteringssats er $ 0.00285173 per FITCOIN.

FITCOIN rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 2,587,450, med en sirkulerende forsyning på 903.55M FITCOIN. I løpet av de siste 24 timene FITCOIN har den blitt handlet mellom $ 0.00261349(laveste) og $ 0.00316289 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00833283, mens tidenes laveste notering var $ 0.00095084.

Kortsiktig har FITCOIN beveget seg +1.55% i løpet av den siste timen og -4.59% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

FITCOIN (FITCOIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.59M$ 2.59M $ 2.59M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.64M$ 2.64M $ 2.64M Opplagsforsyning 903.55M 903.55M 903.55M Total forsyning 923,364,576.1219777 923,364,576.1219777 923,364,576.1219777

Nåværende markedsverdi på FITCOIN er $ 2.59M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FITCOIN er 903.55M, med en total tilgang på 923364576.1219777. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.64M.