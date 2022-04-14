Fitchin Universe (CHIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Fitchin Universe (CHIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FITCHIN Universe is a multi-layer ecosystem of competition, community engagement and tokenized entertainment bridging the gap between web2 gaming and web3. The ecosystem is powered by $CHIN, the gamer's token. Founded in 2022 by soccer legend Sergio "Kun" Aguero, FITCHIN quickly became the leading Spanish-speaking gaming platform. Partnering with Web2 and Web3 giants, esports teams like Leo Messi's KRÜ Esports, and creators like TheDonato it achieved an extended reach of 250M followers. Clans Arena, the flagship product, enables the tokenization of gaming communities and engages users through an Own-to-Earn model in competitive tournaments for liquidity and real token price action. The Clans Arena leverages FITCHIN's community hubs, tournament infrastructure, and THE HUB digital identity avatars, providing a 360 web3 entertainment experience for the user. Offisiell nettside: https://fitchin.io/ Teknisk dokument: https://fitchin.gitbook.io/fitchin-litepaper

Fitchin Universe (CHIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Fitchin Universe (CHIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.68M $ 2.68M $ 2.68M Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 192.91M $ 192.91M $ 192.91M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.92M $ 13.92M $ 13.92M All-time high: $ 0.01594638 $ 0.01594638 $ 0.01594638 All-Time Low: $ 0.00443809 $ 0.00443809 $ 0.00443809 Nåværende pris: $ 0.01374361 $ 0.01374361 $ 0.01374361 Lær mer om Fitchin Universe (CHIN) pris

Fitchin Universe (CHIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Fitchin Universe (CHIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CHIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CHIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CHINs tokenomics, kan du utforske CHIN tokenets livepris!

CHIN prisforutsigelse Vil du vite hvor CHIN kan være på vei? Vår CHIN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CHIN tokenets prisforutsigelse nå!

