Fitchin Universe (CHIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00970042 $ 0.00970042 $ 0.00970042 24 timer lav $ 0.01271891 $ 0.01271891 $ 0.01271891 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00970042$ 0.00970042 $ 0.00970042 24 timer høy $ 0.01271891$ 0.01271891 $ 0.01271891 All Time High $ 0.0157165$ 0.0157165 $ 0.0157165 Laveste pris $ 0.00443809$ 0.00443809 $ 0.00443809 Prisendring (1H) +0.24% Prisendring (1D) +15.49% Prisendring (7D) +73.72% Prisendring (7D) +73.72%

Fitchin Universe (CHIN) sanntidsprisen er $0.01211957. I løpet av de siste 24 timene har CHIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00970042 og et toppnivå på $ 0.01271891, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHIN er $ 0.0157165, mens den rekordlave prisen er $ 0.00443809.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHIN endret seg med +0.24% i løpet av den siste timen, +15.49% over 24 timer og +73.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fitchin Universe (CHIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.28M$ 2.28M $ 2.28M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.87M$ 11.87M $ 11.87M Opplagsforsyning 192.49M 192.49M 192.49M Total forsyning 999,999,620.7169405 999,999,620.7169405 999,999,620.7169405

Nåværende markedsverdi på Fitchin Universe er $ 2.28M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHIN er 192.49M, med en total tilgang på 999999620.7169405. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.87M.