Fish N Chips (CHIPPY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00179158 $ 0.00179158 $ 0.00179158 24 timer lav $ 0.00199344 $ 0.00199344 $ 0.00199344 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00179158$ 0.00179158 $ 0.00179158 24 timer høy $ 0.00199344$ 0.00199344 $ 0.00199344 All Time High $ 0.01633691$ 0.01633691 $ 0.01633691 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.06% Prisendring (1D) -8.37% Prisendring (7D) -21.17% Prisendring (7D) -21.17%

Fish N Chips (CHIPPY) sanntidsprisen er $0.00182329. I løpet av de siste 24 timene har CHIPPY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00179158 og et toppnivå på $ 0.00199344, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHIPPY er $ 0.01633691, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHIPPY endret seg med -0.06% i løpet av den siste timen, -8.37% over 24 timer og -21.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fish N Chips (CHIPPY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,999,288.27 999,999,288.27 999,999,288.27

Nåværende markedsverdi på Fish N Chips er $ 1.82M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHIPPY er 1000.00M, med en total tilgang på 999999288.27. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.82M.