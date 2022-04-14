First Ever Meme Currency (KEKELS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i First Ever Meme Currency (KEKELS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

First Ever Meme Currency (KEKELS) Informasjon KEKELS AS A MEME CURRENCY Kekels is a fictional currency of the satirical "People’s Republic of Kekistan," a meme-based "nation" from Reddit and 4chan. With a flag, "Cult of Kek," and Pepe the Frog, Kekistan parodies real countries. Kekels humorously represents value in this fictional world, with joking exchange rates like 1 Kekel = 0.1 EUR or 1 USD, but it has no real-world value. Offisiell nettside: https://kekels-exchange-dashboard.vercel.app/ Kjøp KEKELS nå!

First Ever Meme Currency (KEKELS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for First Ever Meme Currency (KEKELS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 21.30K $ 21.30K $ 21.30K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 21.30K $ 21.30K $ 21.30K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om First Ever Meme Currency (KEKELS) pris

First Ever Meme Currency (KEKELS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak First Ever Meme Currency (KEKELS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KEKELS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KEKELS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KEKELSs tokenomics, kan du utforske KEKELS tokenets livepris!

