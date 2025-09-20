First Ever Meme Currency (KEKELS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00002175 24 timer lav $ 0.00002212 24 timer høy All Time High $ 0.00021456 Laveste pris $ 0.00001705 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.60% Prisendring (7D) -2.03%

First Ever Meme Currency (KEKELS) sanntidsprisen er $0.00002188. I løpet av de siste 24 timene har KEKELS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002175 og et toppnivå på $ 0.00002212, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KEKELS er $ 0.00021456, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001705.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KEKELS endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.60% over 24 timer og -2.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

First Ever Meme Currency (KEKELS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 21.88K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 21.88K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på First Ever Meme Currency er $ 21.88K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KEKELS er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.88K.