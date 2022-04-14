First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i First Bitcoin ATM (ROBOCOIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) Informasjon Robocoin is primarily a memecoin designed to celebrate and commemorate a pivotal moment in cryptocurrency history—the launch of the world's first Bitcoin ATM. While its primary function is as a digital currency for trading, it will also play a significant role in the upcoming project, Robocop. This initiative aims to introduce innovative features that enhance user experience on the blockchain. As Robocoin develops, holders will benefit from rewards, adding tangible value to the community. Offisiell nettside: https://www.thefirstbitcoinatm.com/

First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for First Bitcoin ATM (ROBOCOIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 22.60K $ 22.60K $ 22.60K Total forsyning: $ 998.64M $ 998.64M $ 998.64M Sirkulerende forsyning: $ 998.64M $ 998.64M $ 998.64M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 22.60K $ 22.60K $ 22.60K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) pris

First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ROBOCOIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ROBOCOIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ROBOCOINs tokenomics, kan du utforske ROBOCOIN tokenets livepris!

