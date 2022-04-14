First AI Owned Dog (GRACIE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i First AI Owned Dog (GRACIE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

First AI Owned Dog (GRACIE) Informasjon $GRACIE is a blockchain-based project inspired by Noland Arbaugh’s loyal and beloved dog, Gracie. At its core, $GRACIE is more than just a token; it’s a community-driven initiative designed to bring people together through shared passions for charity, gaming, live streaming, and animal welfare. The project aims to build a bridge between the worlds of decentralized finance (DeFi) and real-world impact, creating a platform where digital assets are used to support meaningful causes. By leveraging blockchain technology, $GRACIE offers transparency, inclusivity, and accessibility, enabling its community to participate in charitable initiatives, engage in gaming-related activities, and connect through live-streamed events. The project’s mission is not only to raise awareness about animal welfare but also to provide financial support to rescue organizations, shelters, and adoption services. Additionally, $GRACIE fosters a fun and engaging ecosystem where holders can actively take part in shaping the project’s direction and giving back to the causes they care about most. This unique blend of philanthropy, entertainment, and community engagement makes $GRACIE stand out in the ever-growing crypto space. It’s not just a token; it’s a movement dedicated to making a positive impact, one paw at a time. Offisiell nettside: https://gracie.wtf/ Kjøp GRACIE nå!

First AI Owned Dog (GRACIE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for First AI Owned Dog (GRACIE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.33K $ 6.33K $ 6.33K Total forsyning: $ 995.13M $ 995.13M $ 995.13M Sirkulerende forsyning: $ 995.13M $ 995.13M $ 995.13M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.33K $ 6.33K $ 6.33K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om First AI Owned Dog (GRACIE) pris

First AI Owned Dog (GRACIE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak First AI Owned Dog (GRACIE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GRACIE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GRACIE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GRACIEs tokenomics, kan du utforske GRACIE tokenets livepris!

