First AI Owned Dog (GRACIE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00027086$ 0.00027086 $ 0.00027086 Laveste pris $ 0.0000035$ 0.0000035 $ 0.0000035 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

First AI Owned Dog (GRACIE) sanntidsprisen er $0.00000636. I løpet av de siste 24 timene har GRACIE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GRACIE er $ 0.00027086, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000035.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GRACIE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

First AI Owned Dog (GRACIE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.33K$ 6.33K $ 6.33K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.33K$ 6.33K $ 6.33K Opplagsforsyning 995.13M 995.13M 995.13M Total forsyning 995,134,066.558723 995,134,066.558723 995,134,066.558723

Nåværende markedsverdi på First AI Owned Dog er $ 6.33K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GRACIE er 995.13M, med en total tilgang på 995134066.558723. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.33K.