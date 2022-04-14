Firmachain (FCT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Firmachain (FCT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Firmachain (FCT) Informasjon Unlocking new limits of electronic contracts with blockchain technology, FirmaChain seeks to resolve all the social and legal issues (contracts, notarial, etc.) with written contracts through the use of electronic contracts based on FirmaChain’s data blockchain. Offisiell nettside: https://firmachain.org/ Kjøp FCT nå!

Firmachain (FCT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Firmachain (FCT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 27.02M $ 27.02M $ 27.02M Total forsyning: $ 1.07B $ 1.07B $ 1.07B Sirkulerende forsyning: $ 1.05B $ 1.05B $ 1.05B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 27.38M $ 27.38M $ 27.38M All-time high: $ 0.44136 $ 0.44136 $ 0.44136 All-Time Low: $ 0.0120214 $ 0.0120214 $ 0.0120214 Nåværende pris: $ 0.02563559 $ 0.02563559 $ 0.02563559 Lær mer om Firmachain (FCT) pris

Firmachain (FCT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Firmachain (FCT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FCT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FCT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FCTs tokenomics, kan du utforske FCT tokenets livepris!

FCT prisforutsigelse Vil du vite hvor FCT kan være på vei? Vår FCT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FCT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!