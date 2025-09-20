Firmachain (FCT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.02625721 $ 0.02625721 $ 0.02625721 24 timer lav $ 0.02663061 $ 0.02663061 $ 0.02663061 24 timer høy 24 timer lav $ 0.02625721$ 0.02625721 $ 0.02625721 24 timer høy $ 0.02663061$ 0.02663061 $ 0.02663061 All Time High $ 0.44136$ 0.44136 $ 0.44136 Laveste pris $ 0.0120214$ 0.0120214 $ 0.0120214 Prisendring (1H) +0.03% Prisendring (1D) -0.66% Prisendring (7D) -3.00% Prisendring (7D) -3.00%

Firmachain (FCT) sanntidsprisen er $0.02640248. I løpet av de siste 24 timene har FCT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02625721 og et toppnivå på $ 0.02663061, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FCT er $ 0.44136, mens den rekordlave prisen er $ 0.0120214.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FCT endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, -0.66% over 24 timer og -3.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Firmachain (FCT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 27.80M$ 27.80M $ 27.80M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 28.17M$ 28.17M $ 28.17M Opplagsforsyning 1.05B 1.05B 1.05B Total forsyning 1,066,832,945.76595 1,066,832,945.76595 1,066,832,945.76595

Nåværende markedsverdi på Firmachain er $ 27.80M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FCT er 1.05B, med en total tilgang på 1066832945.76595. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 28.17M.