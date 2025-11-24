firecoin pris i dag

Sanntids firecoin (FIRECOIN) pris i dag er $ 0.00000546, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende FIRECOIN til USD konverteringssats er $ 0.00000546 per FIRECOIN.

firecoin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 4,969.47, med en sirkulerende forsyning på 910.82M FIRECOIN. I løpet av de siste 24 timene FIRECOIN har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0002195, mens tidenes laveste notering var $ 0.0000050.

Kortsiktig har FIRECOIN beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

firecoin (FIRECOIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.97K$ 4.97K $ 4.97K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.97K$ 4.97K $ 4.97K Opplagsforsyning 910.82M 910.82M 910.82M Total forsyning 910,821,923.862792 910,821,923.862792 910,821,923.862792

Nåværende markedsverdi på firecoin er $ 4.97K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FIRECOIN er 910.82M, med en total tilgang på 910821923.862792. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.97K.