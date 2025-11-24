Finwizz by Virtuals pris i dag

Sanntids Finwizz by Virtuals (FIN) pris i dag er $ 0.00007168, med en 5.95% endring de siste 24 timene. Nåværende FIN til USD konverteringssats er $ 0.00007168 per FIN.

Finwizz by Virtuals rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 70,197, med en sirkulerende forsyning på 1.00B FIN. I løpet av de siste 24 timene FIN har den blitt handlet mellom $ 0.00006674(laveste) og $ 0.00007396 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00025406, mens tidenes laveste notering var $ 0.00002352.

Kortsiktig har FIN beveget seg +1.81% i løpet av den siste timen og -21.34% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Finwizz by Virtuals (FIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 70.20K$ 70.20K $ 70.20K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 70.20K$ 70.20K $ 70.20K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

