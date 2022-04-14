Finvesta (FINVESTA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Finvesta (FINVESTA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Finvesta (FINVESTA) Informasjon Welcome to the forefront of crypto innovation with FINVESTA, the most deflationary asset on Pulsechain. Our ecosystem is achieving remarkable results, with 1,000+ FINVESTA tokens burned every day! This aggressive token burn enhances scarcity and significantly drives up demand, creating an unparalleled growth trajectory for our community. Where the DeFi Fun Begins on Pulsechain! 4% burn tax & 1% Finvesta reflections goes back to holders. Deflationary design exposed to PRC20 wave theory systems. Offisiell nettside: https://www.finvesta.eco/ Kjøp FINVESTA nå!

Finvesta (FINVESTA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Finvesta (FINVESTA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.89M $ 4.89M $ 4.89M Total forsyning: $ 985.64K $ 985.64K $ 985.64K Sirkulerende forsyning: $ 985.64K $ 985.64K $ 985.64K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.89M $ 4.89M $ 4.89M All-time high: $ 89.41 $ 89.41 $ 89.41 All-Time Low: $ 4.61 $ 4.61 $ 4.61 Nåværende pris: $ 4.97 $ 4.97 $ 4.97 Lær mer om Finvesta (FINVESTA) pris

Finvesta (FINVESTA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Finvesta (FINVESTA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FINVESTA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FINVESTA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FINVESTAs tokenomics, kan du utforske FINVESTA tokenets livepris!

FINVESTA prisforutsigelse Vil du vite hvor FINVESTA kan være på vei? Vår FINVESTA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FINVESTA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!