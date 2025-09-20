Finvesta (FINVESTA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 5.11 $ 5.11 $ 5.11 24 timer lav $ 5.69 $ 5.69 $ 5.69 24 timer høy 24 timer lav $ 5.11$ 5.11 $ 5.11 24 timer høy $ 5.69$ 5.69 $ 5.69 All Time High $ 89.41$ 89.41 $ 89.41 Laveste pris $ 4.61$ 4.61 $ 4.61 Prisendring (1H) -0.52% Prisendring (1D) -9.45% Prisendring (7D) -22.06% Prisendring (7D) -22.06%

Finvesta (FINVESTA) sanntidsprisen er $5.12. I løpet av de siste 24 timene har FINVESTA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 5.11 og et toppnivå på $ 5.69, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FINVESTA er $ 89.41, mens den rekordlave prisen er $ 4.61.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FINVESTA endret seg med -0.52% i løpet av den siste timen, -9.45% over 24 timer og -22.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Finvesta (FINVESTA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.05M$ 5.05M $ 5.05M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.05M$ 5.05M $ 5.05M Opplagsforsyning 985.75K 985.75K 985.75K Total forsyning 985,749.98955972 985,749.98955972 985,749.98955972

Nåværende markedsverdi på Finvesta er $ 5.05M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FINVESTA er 985.75K, med en total tilgang på 985749.98955972. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.05M.