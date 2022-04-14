FintruX (FTX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FintruX (FTX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FintruX (FTX) Informasjon Getting an unsecured loan can be easy, fast, and affordable with FintruX’s ecosystem of rated agencies, decentralized technology and revolutionary credit enhancements. Cost reduction is one of the most important motivations in securitization. It is often done via credit enhancement. We can apply the same principles to reduce the interest rate required by unsecured loans, making it attractive to both borrowers and lenders. Our goal at FintruX Network is to disrupt the way unsecured loans are being originated and administered. Offisiell nettside: https://www.fintrux.com Teknisk dokument: https://www.fintrux.com/home/doc/whitepaper.pdf Kjøp FTX nå!

FintruX (FTX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FintruX (FTX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 63.73K $ 63.73K $ 63.73K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 83.35M $ 83.35M $ 83.35M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 76.46K $ 76.46K $ 76.46K All-time high: $ 0.400752 $ 0.400752 $ 0.400752 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0007646 $ 0.0007646 $ 0.0007646 Lær mer om FintruX (FTX) pris

FintruX (FTX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FintruX (FTX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FTX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FTX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FTXs tokenomics, kan du utforske FTX tokenets livepris!

