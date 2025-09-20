FintruX (FTX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00070252 24 timer lav $ 0.00071067 24 timer høy All Time High $ 0.400752 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) +0.00% Prisendring (7D) -19.34%

FintruX (FTX) sanntidsprisen er $0.00070626. I løpet av de siste 24 timene har FTX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00070252 og et toppnivå på $ 0.00071067, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FTX er $ 0.400752, mens den rekordlave prisen er $ 0.

FintruX (FTX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 58.86K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 70.62K Opplagsforsyning 83.35M Total forsyning 100,000,000.0

