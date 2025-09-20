Dagens FintruX livepris er 0.00070626 USD. Spor prisoppdateringer for FTX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FTX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens FintruX livepris er 0.00070626 USD. Spor prisoppdateringer for FTX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FTX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

FintruX Logo

FintruX Pris (FTX)

Ikke oppført

1 FTX til USD livepris:

$0.00070626
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
FintruX (FTX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:56:45 (UTC+8)

FintruX (FTX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00070252
24 timer lav
$ 0.00071067
24 timer høy

$ 0.00070252
$ 0.00071067
$ 0.400752
$ 0
+0.01%

+0.00%

-19.34%

-19.34%

FintruX (FTX) sanntidsprisen er $0.00070626. I løpet av de siste 24 timene har FTX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00070252 og et toppnivå på $ 0.00071067, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FTX er $ 0.400752, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FTX endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, +0.00% over 24 timer og -19.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FintruX (FTX) Markedsinformasjon

$ 58.86K
--
$ 70.62K
83.35M
100,000,000.0
Nåværende markedsverdi på FintruX er $ 58.86K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FTX er 83.35M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 70.62K.

FintruX (FTX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på FintruX til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på FintruX til USD ble $ -0.0000883286.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på FintruX til USD ble $ -0.0000001471.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på FintruX til USD ble $ +0.0000060716164818237.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.00%
30 dager$ -0.0000883286-12.50%
60 dager$ -0.0000001471-0.02%
90 dager$ +0.0000060716164818237+0.87%

Hva er FintruX (FTX)

Getting an unsecured loan can be easy, fast, and affordable with FintruX’s ecosystem of rated agencies, decentralized technology and revolutionary credit enhancements. Cost reduction is one of the most important motivations in securitization. It is often done via credit enhancement. We can apply the same principles to reduce the interest rate required by unsecured loans, making it attractive to both borrowers and lenders. Our goal at FintruX Network is to disrupt the way unsecured loans are being originated and administered.

FintruX (FTX) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

FintruX Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil FintruX (FTX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine FintruX (FTX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for FintruX.

Sjekk FintruXprisprognosen nå!

FTX til lokale valutaer

FintruX (FTX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak FintruX (FTX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FTX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om FintruX (FTX)

Hvor mye er FintruX (FTX) verdt i dag?
Live FTX prisen i USD er 0.00070626 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FTX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FTX til USD er $ 0.00070626. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for FintruX?
Markedsverdien for FTX er $ 58.86K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FTX?
Den sirkulerende forsyningen av FTX er 83.35M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFTX ?
FTX oppnådde en ATH-pris på 0.400752 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FTX?
FTX så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til FTX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FTX er -- USD.
Vil FTX gå høyere i år?
FTX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FTX prisprognosen for en mer grundig analyse.
