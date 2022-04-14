FINS (FINS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FINS (FINS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FINS (FINS) Informasjon $FINS is the integral virtual currency of Shark Island, a richly detailed and interactive digital environment crafted to offer users a unique experience of exploration, adventure, treasure, and community. The project is a Culture Memecoin, launched on Hedera, that merges real life and the virtual world of Web3. The token revolves around music, island activities, beach events, and live NFT auctions. Offisiell nettside: https://shark.hashinals.com Teknisk dokument: https://market.kabila.app/en/mint/468/gfin?state=SOLD_OUT Kjøp FINS nå!

FINS (FINS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FINS (FINS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 34.87K $ 34.87K $ 34.87K Total forsyning: $ 979.60M $ 979.60M $ 979.60M Sirkulerende forsyning: $ 844.60M $ 844.60M $ 844.60M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 40.44K $ 40.44K $ 40.44K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om FINS (FINS) pris

FINS (FINS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FINS (FINS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FINS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FINS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FINSs tokenomics, kan du utforske FINS tokenets livepris!

