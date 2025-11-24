Finna AI pris i dag

Sanntids Finna AI (FINNA) pris i dag er --, med en 3.31% endring de siste 24 timene. Nåværende FINNA til USD konverteringssats er -- per FINNA.

Finna AI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 31,256, med en sirkulerende forsyning på 999.88M FINNA. I løpet av de siste 24 timene FINNA har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00201926, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har FINNA beveget seg +0.68% i løpet av den siste timen og -4.84% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Finna AI (FINNA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 31.26K$ 31.26K $ 31.26K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 31.26K$ 31.26K $ 31.26K Opplagsforsyning 999.88M 999.88M 999.88M Total forsyning 999,884,818.3263639 999,884,818.3263639 999,884,818.3263639

