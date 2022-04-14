Finminity (FMT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Finminity (FMT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Finminity (FMT) Informasjon An innovative Polkadot driven cross-chain investor services platform that is flexible, rewarding, transparent and secured Making Fund Raising easy for Startups with comprehensive investor engagement through DeFi driven ETH and Binance Smart Chain (BSC) platform with inbuilt safety protocols of Value Locks, DAO and Milestone based fund release. Crowdfunding and DeFi based Investment services are made for each other. With Finminity (FMT) Token driven ecosystem, our platform helps you raise funding in a decentralized manner from community of investors. It is enabled by a DeFi Token Engine which creates ERC 20 or ERC 1404 token based on Company Needs. It also has a decentralized Investor Services Platform with inbuilt staking rewards powered by Finminity DAO for permissioned community and investor voting for resolutions and other statutory obligations. Offisiell nettside: https://www.finminity.com/ Kjøp FMT nå!

Finminity (FMT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Finminity (FMT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 25.52K $ 25.52K $ 25.52K Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 3.74M $ 3.74M $ 3.74M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 68.29K $ 68.29K $ 68.29K All-time high: $ 9.03 $ 9.03 $ 9.03 All-Time Low: $ 0.00669005 $ 0.00669005 $ 0.00669005 Nåværende pris: $ 0.00683272 $ 0.00683272 $ 0.00683272 Lær mer om Finminity (FMT) pris

Finminity (FMT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Finminity (FMT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FMT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FMT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FMTs tokenomics, kan du utforske FMT tokenets livepris!

