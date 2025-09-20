Dagens Finminity livepris er 0.00715428 USD. Spor prisoppdateringer for FMT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FMT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Finminity livepris er 0.00715428 USD. Spor prisoppdateringer for FMT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FMT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Finminity Pris (FMT)

1 FMT til USD livepris:

$0.00715428
$0.00715428
+0.30%1D
Finminity (FMT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:01:23 (UTC+8)

Finminity (FMT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00712903
$ 0.00712903$ 0.00712903
24 timer lav
$ 0.00718625
$ 0.00718625$ 0.00718625
24 timer høy

$ 0.00712903
$ 0.00712903$ 0.00712903

$ 0.00718625
$ 0.00718625$ 0.00718625

$ 9.03
$ 9.03$ 9.03

$ 0.00712903
$ 0.00712903$ 0.00712903

--

+0.35%

-35.66%

-35.66%

Finminity (FMT) sanntidsprisen er $0.00715428. I løpet av de siste 24 timene har FMT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00712903 og et toppnivå på $ 0.00718625, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FMT er $ 9.03, mens den rekordlave prisen er $ 0.00712903.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FMT endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.35% over 24 timer og -35.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Finminity (FMT) Markedsinformasjon

$ 26.74K
$ 26.74K$ 26.74K

--
----

$ 71.54K
$ 71.54K$ 71.54K

3.74M
3.74M 3.74M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Finminity er $ 26.74K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FMT er 3.74M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 71.54K.

Finminity (FMT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Finminity til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Finminity til USD ble $ -0.0030581055.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Finminity til USD ble $ -0.0032431588.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Finminity til USD ble $ -0.003447789685338913.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.35%
30 dager$ -0.0030581055-42.74%
60 dager$ -0.0032431588-45.33%
90 dager$ -0.003447789685338913-32.51%

Hva er Finminity (FMT)

An innovative Polkadot driven cross-chain investor services platform that is flexible, rewarding, transparent and secured Making Fund Raising easy for Startups with comprehensive investor engagement through DeFi driven ETH and Binance Smart Chain (BSC) platform with inbuilt safety protocols of Value Locks, DAO and Milestone based fund release. Crowdfunding and DeFi based Investment services are made for each other. With Finminity (FMT) Token driven ecosystem, our platform helps you raise funding in a decentralized manner from community of investors. It is enabled by a DeFi Token Engine which creates ERC 20 or ERC 1404 token based on Company Needs. It also has a decentralized Investor Services Platform with inbuilt staking rewards powered by Finminity DAO for permissioned community and investor voting for resolutions and other statutory obligations.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Finminity (FMT) Ressurs

Offisiell nettside

Finminity Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Finminity (FMT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Finminity (FMT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Finminity.

Sjekk Finminityprisprognosen nå!

FMT til lokale valutaer

Finminity (FMT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Finminity (FMT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FMT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Finminity (FMT)

Hvor mye er Finminity (FMT) verdt i dag?
Live FMT prisen i USD er 0.00715428 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FMT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FMT til USD er $ 0.00715428. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Finminity?
Markedsverdien for FMT er $ 26.74K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FMT?
Den sirkulerende forsyningen av FMT er 3.74M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFMT ?
FMT oppnådde en ATH-pris på 9.03 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FMT?
FMT så en ATL-pris på 0.00712903 USD.
Hva er handelsvolumet til FMT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FMT er -- USD.
Vil FMT gå høyere i år?
FMT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FMT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:01:23 (UTC+8)

