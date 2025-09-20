Finminity (FMT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00712903, 24 timer høy $ 0.00718625, All Time High $ 9.03, Laveste pris $ 0.00712903, Prisendring (1H) --, Prisendring (1D) +0.35%, Prisendring (7D) -35.66%

Finminity (FMT) sanntidsprisen er $0.00715428. I løpet av de siste 24 timene har FMT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00712903 og et toppnivå på $ 0.00718625, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FMT er $ 9.03, mens den rekordlave prisen er $ 0.00712903.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FMT endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.35% over 24 timer og -35.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Finminity (FMT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 26.74K, Volum (24 timer) --, Fullt utvannet markedsverdi $ 71.54K, Opplagsforsyning 3.74M, Total forsyning 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Finminity er $ 26.74K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FMT er 3.74M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 71.54K.