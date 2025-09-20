Dagens Finger Monkeys livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for FMT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FMT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Finger Monkeys livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for FMT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FMT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Finger Monkeys (FMT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01187124
$ 0.01187124$ 0.01187124

$ 0
$ 0$ 0

+0.03%

-6.75%

+37.04%

+37.04%

Finger Monkeys (FMT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FMT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FMT er $ 0.01187124, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FMT endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, -6.75% over 24 timer og +37.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Finger Monkeys (FMT) Markedsinformasjon

$ 35.16K
$ 35.16K$ 35.16K

--
----

$ 54.08K
$ 54.08K$ 54.08K

650.23M
650.23M 650.23M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Finger Monkeys er $ 35.16K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FMT er 650.23M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 54.08K.

Finger Monkeys (FMT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Finger Monkeys til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Finger Monkeys til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Finger Monkeys til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Finger Monkeys til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-6.75%
30 dager$ 0+173.36%
60 dager$ 0+67.93%
90 dager$ 0--

Hva er Finger Monkeys (FMT)

FingerMonkeys is a Web3 gaming ecosystem that bridges traditional mini-games with blockchain rewards. Built on the Base network, it introduces FM Nodes (NFTs) that enable passive income from token minting, game events, and trading fees. The FMT token powers the platform by enabling game entry, advertising, governance, and developer licensing. FingerMonkeys blends meme culture with utility-driven DeFi and GameFi features. Unlike many Web3 games, it allows users to participate in thousands of HTML5 mini-game events using FMT, unlock exclusive rewards, and earn through FM Nodes. The platform also opens monetization for external game studios and crypto projects via in-game events. The FingerMonkeys project began in late 2023 with the goal of creating a playful yet rewarding ecosystem for Web3 gamers. Initially launched as a meme brand, it evolved into a gaming platform with tokenomics, NFTs, and a developer-focused infrastructure. By 2025, the team launched FMGames.io and began onboarding games and early users through Telegram game bots. FingerMonkeys plans to launch FMT on DEX and CEX in May 2025. The roadmap includes onboarding third-party developers, launching daily/weekly game events, releasing a DAO governance structure for FM Node holders, and expanding reward mechanisms. FMGames.io will continue to scale, integrating new games and strategic partnerships with crypto projects. FMT is the utility and reward token for the FingerMonkeys ecosystem. It is used to join game events, access exclusive tournaments, receive airdrops, pay for ad space, and stake for future rewards. Game developers use FMT for licensing and prize pools. A portion of event revenue also flows back to Apex FM Node holders in the form of USDC.

Finger Monkeys (FMT) Ressurs

Folk spør også: Andre spørsmål om Finger Monkeys (FMT)

Hvor mye er Finger Monkeys (FMT) verdt i dag?
Live FMT prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FMT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FMT til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Finger Monkeys?
Markedsverdien for FMT er $ 35.16K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FMT?
Den sirkulerende forsyningen av FMT er 650.23M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFMT ?
FMT oppnådde en ATH-pris på 0.01187124 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FMT?
FMT så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til FMT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FMT er -- USD.
Vil FMT gå høyere i år?
FMT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FMT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:16:35 (UTC+8)

Finger Monkeys (FMT) Viktige bransjeoppdateringer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse før du foretar en investering. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg.