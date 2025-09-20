Finetuning (SN37) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.47 $ 1.47 $ 1.47 24 timer lav $ 1.74 $ 1.74 $ 1.74 24 timer høy 24 timer lav $ 1.47$ 1.47 $ 1.47 24 timer høy $ 1.74$ 1.74 $ 1.74 All Time High $ 3.27$ 3.27 $ 3.27 Laveste pris $ 0.981341$ 0.981341 $ 0.981341 Prisendring (1H) -0.12% Prisendring (1D) -9.55% Prisendring (7D) +24.35% Prisendring (7D) +24.35%

Finetuning (SN37) sanntidsprisen er $1.48. I løpet av de siste 24 timene har SN37 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.47 og et toppnivå på $ 1.74, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN37 er $ 3.27, mens den rekordlave prisen er $ 0.981341.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN37 endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, -9.55% over 24 timer og +24.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Finetuning (SN37) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.62M$ 3.62M $ 3.62M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.62M$ 3.62M $ 3.62M Opplagsforsyning 2.45M 2.45M 2.45M Total forsyning 2,449,704.621423332 2,449,704.621423332 2,449,704.621423332

Nåværende markedsverdi på Finetuning er $ 3.62M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN37 er 2.45M, med en total tilgang på 2449704.621423332. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.62M.