FindMe (FINDME) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00017068 $ 0.00017068 $ 0.00017068 24 timer lav $ 0.00017298 $ 0.00017298 $ 0.00017298 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00017068$ 0.00017068 $ 0.00017068 24 timer høy $ 0.00017298$ 0.00017298 $ 0.00017298 All Time High $ 0.105536$ 0.105536 $ 0.105536 Laveste pris $ 0.00007273$ 0.00007273 $ 0.00007273 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.12% Prisendring (7D) +5.21% Prisendring (7D) +5.21%

FindMe (FINDME) sanntidsprisen er $0.00017202. I løpet av de siste 24 timene har FINDME blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00017068 og et toppnivå på $ 0.00017298, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FINDME er $ 0.105536, mens den rekordlave prisen er $ 0.00007273.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FINDME endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.12% over 24 timer og +5.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FindMe (FINDME) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.11K$ 17.11K $ 17.11K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.11K$ 17.11K $ 17.11K Opplagsforsyning 99.47M 99.47M 99.47M Total forsyning 99,471,136.03 99,471,136.03 99,471,136.03

Nåværende markedsverdi på FindMe er $ 17.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FINDME er 99.47M, med en total tilgang på 99471136.03. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.11K.