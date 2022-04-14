Finblox (FBX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Finblox (FBX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Finblox (FBX) Informasjon The utility aspect of the token is a core of FBX, which incentivizes users to hold FBX tokens and participate in our loyalty and reward programs. Some of the benefits of these programs include earning better rewards on their assets, receiving discounts, and subsidized fees on transactions such as those within the exchange of cryptocurrencies, payments, and transfers. FBX token is also a governance token designed to give its users various rights and privileges to vote on issues that govern the development and growth of the Finblox ecosystem. Finblox plans to implement voting power in 2024. Offisiell nettside: https://finblox.com/ Teknisk dokument: https://docs.finblox.com Kjøp FBX nå!

Finblox (FBX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Finblox (FBX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 29.14K $ 29.14K $ 29.14K Total forsyning: $ 9.47B $ 9.47B $ 9.47B Sirkulerende forsyning: $ 4.80B $ 4.80B $ 4.80B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 57.51K $ 57.51K $ 57.51K All-time high: $ 0.02451834 $ 0.02451834 $ 0.02451834 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Finblox (FBX) pris

Finblox (FBX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Finblox (FBX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FBX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FBX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FBXs tokenomics, kan du utforske FBX tokenets livepris!

