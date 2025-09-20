Finblox (FBX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02451834$ 0.02451834 $ 0.02451834 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +0.73% Prisendring (7D) +0.73%

Finblox (FBX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FBX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FBX er $ 0.02451834, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FBX endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +0.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Finblox (FBX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 29.14K$ 29.14K $ 29.14K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 57.51K$ 57.51K $ 57.51K Opplagsforsyning 4.80B 4.80B 4.80B Total forsyning 9,467,196,555.349 9,467,196,555.349 9,467,196,555.349

Nåværende markedsverdi på Finblox er $ 29.14K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FBX er 4.80B, med en total tilgang på 9467196555.349. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 57.51K.