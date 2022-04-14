Finance Vote (FVT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Finance Vote (FVT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Finance Vote (FVT) Informasjon Finance.vote is the consensus layer for DeFi. It is a governance platform designed to introduce quadratic voting technologies and mechanisms for price discovery to decentralised finance. The platform pushes prediction markets and DAOs into new territories, where users can earn tokens for accurate price predictions and participating in governance decisions. Offisiell nettside: https://finance.vote Kjøp FVT nå!

Finance Vote (FVT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Finance Vote (FVT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 87.29K $ 87.29K $ 87.29K Total forsyning: $ 990.39M $ 990.39M $ 990.39M Sirkulerende forsyning: $ 204.71M $ 204.71M $ 204.71M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 422.31K $ 422.31K $ 422.31K All-time high: $ 0.093714 $ 0.093714 $ 0.093714 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00042664 $ 0.00042664 $ 0.00042664 Lær mer om Finance Vote (FVT) pris

Finance Vote (FVT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Finance Vote (FVT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FVT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FVT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FVTs tokenomics, kan du utforske FVT tokenets livepris!

FVT prisforutsigelse Vil du vite hvor FVT kan være på vei? Vår FVT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FVT tokenets prisforutsigelse nå!

