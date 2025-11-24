Hva er FIGR_HELOC

Figure Heloc (FIGR_HELOC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Figure Heloc (FIGR_HELOC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Markedsverdi: $ 14.17B
Total forsyning: $ 13.81B
Sirkulerende forsyning: $ 13.81B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.17B
All-time high: $ 1.37
All-Time Low: $ 0.155357
Nåværende pris: $ 1.026

Figure Heloc (FIGR_HELOC) Informasjon Offisiell nettside: https://www.figure.com Teknisk dokument: https://www.figure.com/about/

Figure Heloc (FIGR_HELOC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Figure Heloc (FIGR_HELOC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FIGR_HELOC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FIGR_HELOC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FIGR_HELOCs tokenomics, kan du utforske FIGR_HELOC tokenets livepris!

FIGR_HELOC prisforutsigelse Vil du vite hvor FIGR_HELOC kan være på vei? Vår FIGR_HELOC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FIGR_HELOC tokenets prisforutsigelse nå!

