Fidelity Digital Interest Token pris i dag

Sanntids Fidelity Digital Interest Token (FDIT) pris i dag er $ 1.0, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende FDIT til USD konverteringssats er $ 1.0 per FDIT.

Fidelity Digital Interest Token rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 236,380,681, med en sirkulerende forsyning på 236.38M FDIT. I løpet av de siste 24 timene FDIT har den blitt handlet mellom $ 1.0(laveste) og $ 1.0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.0, mens tidenes laveste notering var $ 1.0.

Kortsiktig har FDIT beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 236.38M$ 236.38M $ 236.38M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 236.38M$ 236.38M $ 236.38M Opplagsforsyning 236.38M 236.38M 236.38M Total forsyning 236,380,680.87 236,380,680.87 236,380,680.87

Nåværende markedsverdi på Fidelity Digital Interest Token er $ 236.38M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FDIT er 236.38M, med en total tilgang på 236380680.87. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 236.38M.